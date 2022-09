14 Christian Dingert nahm das Tor zur Verwunderung vieler Fans zurück. Foto: IMAGO/Michael Weber

Der VfB Stuttgart erkämpfte sich am Samstag einen Punkt beim FC Bayern München. Dank eines Elfmeters von Neuzugang Serhou Guirassy in der Nachspielzeit kamen die Schwaben am 6. Spieltag zu einem 2:2 beim Rekordmeister.

Mathys Tel (36. Minute) und Jamal Musiala (60.) brachten die Bayern zweimal in Führung. Erst glich der eingewechselte Chris Führich (57.) für die mutigen Stuttgarter aus. Und in der Nachspielzeit verwandelte Neuzugang Serhou Guirassy einen an ihm verschuldeten und nach Videobeweis zuerkannten Foulelfmeter nervenstark. Zuvor hatte der Mittelstürmer bereits krachend an die Latte geschossen (74. Minute).

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.