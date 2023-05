1 Es zählen nur noch Siege: Pal Dardai steht mit Hertha BSC auf dem letzten Tabellenplatz. Foto: imago/Matthias Koch

Der Berliner Trainer hatte als Spieler sowohl mit dem heutigen VfB-Trainer Sebastian Hoeneß als auch mit dessen Vater Dieter zu tun. Er denkt gerne an die Zeit zurück – kündigt aber zugleich einen harten Kampf am Samstag an.









Die Rechnung ist klar. „Vier Spiele, vier Siege“ fordert Trainer Pal Dardai von Hertha BSC in den verbleibenden vier Partien, um doch noch irgendwie in der Bundesliga zu bleiben. Viel weniger darf es wohl auch nicht sein, haben die Berliner doch stattliche sechs Punkte Rückstand auf den VfL Bochum und den Relegationsrang. Zum Auftakt des Saisonendspurts geht es für die Hertha an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) zuhause gegen den VfB Stuttgart.