Hertha BSC gegen VfB Stuttgart Der VfB hat sein Finale in Berlin

Nach dem Ende der Pokalträume will der VfB Stuttgart seine Sinne für den anstehenden Abstiegskampf schärfen. An diesem Samstag steht im Olympiastadion gegen Hertha BSC das erste von vier Abstiegsendspielen an. Wird das kräftezehrende Frankfurt-Spiel zur Bürde?