Schock für den VfB Stuttgart Hinrunde für Benjamin Pavard beendet

Von red/dpa 09. Dezember 2018 - 20:34 Uhr

Benjamin Pavard wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. Beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach hat sich der Weltmeister vom VfB Stuttgart verletzt.





Mönchengladbach - Für Weltmeister Benjamin Pavard vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist die Hinrunde nach Angaben von Sportvorstand Michael Reschke beendet.

Demnach hat der Franzose beim 0:3 (0:0) im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag bei seinem Eigentor in der 84. Minute einen Faserriss erlitten und wird für die letzten drei Spiele des Jahres ausfallen. „Bis zum 1:0 haben wir stabil gestanden. Was dann passiert, ist ganz bitter für uns. Wir sind arg gebeutelt“, sagte Reschke.

Denn neben Pavard mussten am Sonntag auch Dennis Aogo und Andreas Beck verletzt vom Platz. Dazu sah Erik Thommy die Gelb-Rote Karte. „Wenn wir personell nicht so angeschlagen wären, wäre mehr möglich gewesen“, haderte VfB-Coach Markus Weinzierl.

