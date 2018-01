VfB-Rückblick mit Humor Stuttgart ist viel glücklicher als Berlin

Von Sebastian Rose 14. Januar 2018 - 14:12 Uhr

Der VfB startet mit einem Sieg in die Rückrunde – da kann man ruhig mal klatschen. Foto: Pressefoto Baumann

Zum Rückrundenauftakt des VfB Stuttgart waren alle Augen auf den Neuzugang und Rückkehrer gerichtet. Und dann ist es fast wie im Märchen und Mario Gomez macht das Ding einfach ganz Stark.

Stuttgart - Ja, die Winterpause war wahnsinnig kurz. Aber trotzdem war es höchste Zeit, dass der Ball wieder rollte und der VfB Stuttgart die Gelegenheit hatte, den Abwärtskurs aus zuletzt vier verlorenen Spielen ohne Torerfolg zu korrigieren.

Entsprechend groß war die Vorfreude der VfB-Fans. Vor allem, da Mario Gomez in der Startaufstellung stand und Hannes Wolf von Fünfer- auf eine vermeintlich offensivere Viererkette umgestellt hatte.

Nur die Hertha spielte nicht so richtig mit und war das gefährlichere Team. Vor allem die in der Hinrunde so stabile Stuttgarter Defensive wirkte ohne Holger Badstuber als ordnende Hand oft konfus.

Auch das Schiedsrichtergespann hielt sich nicht an den gewünschten Ablauf: Mario Gomez’ vermeintlich erstes Tor nach seinem Comeback wurde in der 33. Minute nicht anerkannt, weil er hauchdünn im Abseits stand. Die VfB-Fans reagierten auf diese Entscheidung ungefähr so:

Glücklicherweise konnten die Berliner Angreifer von der Überlegenheit profitieren. Allen voran Salomon Kalou, der in der 41. Minute aus kurzer Distanz den Ball nicht im leeren VfB-Kasten unterbringen konnte.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich wenig an der Berliner Überlegenheit. Im Gegenteil: Ein Unentschieden schien das höchste der Gefühle aus Stuttgarter Sicht zu sein. Auch, wenn es fünf Ligaspiele in Serie ohne eigenen Treffer noch nie gegeben hatte.

Doch dann kam die wunderbare 78. Minute. Ob der Stuttgarter Stürmer mit der Nummer 27 oder doch der Berliner Abwehrspieler zuletzt am Ball war? Einigen wir uns darauf: Das war einfach Stark von Gomez!

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.

