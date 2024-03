So kommen vegane Speisen bei Fußball-Fans im Stadion an

1 Fußballfans gleich Fleischesser? Nicht unbedingt, beim VfB ist etwa jede fünfte verkaufte Speise vegan. Foto: Lichtgut// Zweygarth

Fußballfans brauchen ihre Bratwurst. Ist das so? Ein Muss ist sie nicht mehr, zumindest bieten die Vereine mittlerweile pflanzliche Alternativen an. Welche veganen Produkte gibt es in den Stadien? Und wie werden sie angenommen? Wir haben nachgefragt.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers bieten seit kurzem bei ihren Spielen vegane Wurst an. Manche Fans finden das gut, andere müssen sich, diplomatisch ausgedrückt, erst einmal an das zusätzliche Angebot gewöhnen – oder wollen es gar nicht erst probieren. Auf Facebook wurde jedenfalls heftig diskutiert. Zugegeben, Fußballstadien sind nicht der erste Ort, an dem man an vegane Produkte denkt – an die klassische Stadionwurst schon eher. Eine gute Gelegenheit also, einen Blick auf die Fußballvereine in Baden-Württemberg zu werfen. Wer bietet welche veganen Alternativen an? Und wie wird das Angebot angenommen? Wir haben bei den Clubs nachgefragt.