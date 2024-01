Laut Ranking: Stuttgart gehört zu den veganen Hotspots in Deutschland

1 Vegane Alternativen werden immer beliebter – auch in der Landeshauptstadt Stuttgart. (Symbolbild) Foto: Imago

Die rein pflanzliche Ernährung boomt seit einiger Zeit und der Trend ist ungebrochen. Jetzt wurden die Top 15 der veganen Hotspots in Deutschland gekürt. Neben Stuttgart konnten sich drei weitere Städte aus dem Ländle einen Platz sichern.











Etwa jeder Neunte in Deutschland isst laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage kein Fleisch. Drei Prozent gaben an, sich komplett vegan zu ernähren. Dass immer öfter Falafel statt Schweineschnitzel auf den Tellern landet, ist auch den Gastronomen, Händlern und Veranstaltern in Stuttgart nicht entgangen. In einem aktuellen Ranking hat es die Landeshauptstadt sogar unter die Top 15 der veganen Hotspots in Deutschland geschafft.