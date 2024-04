Bewegendes Gedenken an Sebastian im Stadion

1 Auch im Heidenheim-Block wurde an den verstorbenen Fan erinnert. Foto: imago/Eibner

Applaus der gesamten Arena: Vor dem Stuttgarter Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gedachten die Zuschauer des vergangene Woche verstorbenen VfB-Anhängers.











Bevor am Sonntag beim VfB Stuttgart der Ball rollte, rückte der Sport für einen Moment weit in den Hintergrund. Das gesamte Stadion versammelte sich im Gedenken an den VfB-Anhänger Sebastian Clement, der sieben Tage zuvor im Alter von nur 20 Jahren seinen Kampf gegen Leukämie verloren hatte.