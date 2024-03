1 Sebastian berührte viele Menschen mit seiner guten Laune und seinem Kampfgeist. Foto: DKMS/DKMS

Der erst 20-jährige Sebastian aus Plieningen hat den Kampf gegen die Leukämie verloren. Seine Familie hat ein Video veröffentlicht und die traurige Nachricht verkündet. Sein Tod bewegt besonders viele Fußball-Fans in Stuttgart und Heidenheim.











Link kopiert



Weit mehr als 5000 Menschen haben zuletzt bei Instagram mitgefiebert, gebangt und täglich Mut-Botschaften geschickt, am Sonntag haben sie vom Tod des an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankten Plieningers Sebastian erfahren. Die Familie des 20-Jährigen selbst hat ein Video in dem sozialen Netzwerk geteilt und tief betroffen verkündet, dass Sebastians Herz am Sonntag um 15.30 Uhr aufgehört hat zu schlagen.