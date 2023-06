In dieser Saison hatten die Profis des VfB Stuttgart kaum Verletzungspech

1 Silas Katompa und seine Kollegen vom VfB kamen in dieser Saison vergleichsweise glimpflich davon. Foto: Baumann

In den beiden Vorjahren landete der VfB Stuttgart in der Verletzungstabelle der Fußball-Bundesliga weit hinten. Diesmal beendet der Club die Saison in einem ganz anderen Bereich des Klassements.









Mit Hertha BSC und dem FC Schalke 04 hat der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich zwei Mannschaften hinter sich lassen können. Am Ende reichte Rang 16 für den Ligaverbleib, weil sich die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in den Relegationsspielen gegen den Zweitligisten Hamburger SV (3:0, 3:1) durchsetzte.