Als auch die sieben Minuten Nachspielzeit vorüber waren, Silas Katompa noch das 3:1 erzielt hatte, da sanken die Spieler des VfB Stuttgart auf den Boden, manche rissen auch mit letzter Kraft die Arme nach oben. Was alle, auch die fast 6000 mitgereisten Fans, gemein hatten in ihren Blicken: die pure Erleichterung. Nachdem lange Zeit in dieser Saison der direkte Abstieg gedroht hatte, hat der Trainer Sebastian Hoeneß das Team erst stabilisiert – und ist mit dem lange taumelnden VfB in den Relegationsspielen die letzten beiden Schritte zum Klassenverbleib gegangen. 3:0 im Hinspiel gegen den Hamburger SV, nun 3:1 im Rückspiel im Volkspark (Liveticker zum Nachlesen). Am Ende der Saison durfte doch noch gejubelt werden.