1 Eine Riesenerleichterung verspüren der AG-Boss Alexander Wehrle (links) und der Vereinspräsident Claus Vogt vom VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Trotz des Verbleibs in der Fußball-Bundesliga benötigen die Stuttgarter einen neuen Sportvorstand, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina in seiner Grundsatzkritik.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beim VfB Stuttgart herrscht eine Riesenerleichterung. Der Traditionsverein von 1893 bleibt in der Fußball-Bundesliga. Doch die Rettung über die Relegation sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass den Club beinahe so viele Probleme begleiten, wie die Ziffern des Gründungsjahres angeben. Nur in einer Disziplin ist der VfB spitze: im Schönreden. Nachhaltiger Erfolg stellt sich so jedoch nicht ein.