1 Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer blickt gelassen auf die Verfassungsbeschwerde gegen die Verpackungssteuer in seiner Stadt. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Die Tübinger Verpackungssteuer wird ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. OB Boris Palmer vermutet, dass McDonalds damit versucht, andere Städte einzuschüchtern.











Der Streit zwischen Tübingen und McDonalds geht in die nächste Runde: Jetzt wird die Verpackungssteuer in der Stadt am Neckar ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) blickt gelassen auf die Verfassungsbeschwerde: Er könne als Laie zwar keine juristische Bewertung abgeben, aber „ich kann nicht erkennen, warum das Bundesverfassungsgericht neue Gründe für eine Verfassungswidrigkeit finden sollte“, so Palmer gegenüber unserer Zeitung.