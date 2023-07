Vandalismus in Vaihingen

1 Die blaue Meerjungfrau „Aurora“ von Stephanie Türck wurde von Unbekannten von der Bank gestoßen. Foto: Kultur am Kelterberg

Der Verein Kultur am Kelterberg hat rund um die Seen in Vaihingen einen Skulpturenpark zum Klimawandel gestaltet. Jetzt ist der Frust groß.









Der Verein Kultur am Kelterberg hat mit seinem Skulpturenpark rund um den Feuersee und den Rosentalsee viel Aufmerksamkeit gewonnen. Am und im Wasser sind dort mehrere Kunstwerke zu sehen, die alle etwas mit dem Klimawandel zu tun haben. Die Aktion kommt im Stadtbezirk und darüber hinaus gut an. Zur Vernissage kamen mehr als 200 Menschen.