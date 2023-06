Was sollen die Spiegeleier im See?

1 Spiegeleier sollen den See bereichern. Foto: Kultur Am Kelterberg

Das Areal rund um den Feuersee und Rosentalsee in Stuttgart-Vaihingen wird vom 25. Juni bis Ende August zum Skulpturenpark. Am Sonntagnachmittag findet die Vernissage im Freien statt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Areal rund um den Feuersee und Rosentalsee in Stuttgart Vaihingen wird vom 25. Juni bis zum 27. August 2023 zum temporären Skulpturenpark: Kunstschaffende Mitglieder des Vereins Kultur am Kelterberg Vaihingen e.V. haben speziell für diesen Ort Kunstwerke geschaffen, die bis Ende August dort zu sehen sein werden. Die öffentliche Vernissage findet vor Ort am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist die Kreuzung Vollmöllerstraße/Freibadstraße in Vaihingen.