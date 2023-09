1 Lebensmittelkontrolleur Jan Philipp Brauck inspiziert auch die Lagerräume. Foto: Phillip Weingand

Wenn die Lebensmittelkontrolleure des Landratsamts Rems-Murr klingeln, achten sie selbst auf kleinste Details. Damit Lokale auf dem Hygienepranger landen, braucht es aber schon einige Versäumnisse.









„Guten Morgen, Lebensmittelüberwachung, wir kommen vom Landratsamt.“ Die Überraschung steht der Frau ins Gesicht geschrieben. Die Kontrolleure kommen unangekündigt zu dem Speiseeishersteller in Fellbach – aber sie kennt die Spielregeln: Sie muss die Besucher einlassen. Nachdem sie ihrem Chef Bescheid gegeben hat, bittet sie die beiden Männer herein. Es ist nicht deren erster Besuch hier im Betrieb, erklärt der Lebensmittelkontrolleur Jan Philipp Brauck. Der Betrieb gilt als ordentlich, dennoch steht regelmäßig eine Routinekontrolle an. Brauck sieht sich an, ob die Hygiene bei der Herstellung des Eises stimmt, ob es richtig gelagert wird und ob die Mitarbeiter die nötigen hygienischen Schulungen bekommen haben.