1 Was ist eigentlich richtig - Niederlande oder Holland? Foto: Dmitry Morgan / shutterstock.com

In diesem Artikel klären wir den Unterschied zwischen Holland und Niederlande, geben Ihnen Tipps zu besonderen Reisezielen im Land sowie weitere Infos zur Thematik.















Link kopiert

Die meisten sagen Holland, einige benutzen auch den Begriff Niederlande. Doch was davon ist eigentlich richtig und wie werden die Begriffe verwendet? Alles Wichtige zu dem 18 Millionen-Einwohner-Land erfahren Sie hier.

Das ist der Unterschied zwischen Holland und Niederlande

Im Offiziellen heißt das Land „Königreich der Niederlande“ und wird vom Staatsoberhaupt König Wilhelm-Alexander regiert. Der umgangssprachliche Begriff Holland ist eigentlich nur ein kleiner Teil (zwei Provinzen) der Niederlande, wird oft aber als Synonym zu den Niederlanden verwendet.

Wie wird die Niederlande aufgeteilt?

Neben dem Land im nördlichen Westeuropa gehören auch die Karibikinseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba als „besondere Gemeinden“ (ähnlich wie bei uns die Landkreise) zum Königreich. Als eigene zugehörige Länder zählen Aruba, Caracao, Klein Caracao und der niederländische Teil der Insel St. Martin.

Die Karibikinsel Bonaire gehört neben Aruba und Curacao auch zu den ABC-Inseln im Karibischen Meer. Quelle: Paulo Miguel Costa / shutterstock.com

Das Festland gliedert sich in 12 Provinzen auf (ähnlich wie die Bundesländer bei uns), zwei davon sind Noord-Holland und Zuid-Holland:

Die Provinz Noord-Holland (mit der Hauptstadt Amsterdam, Haarlem, Amstelveen und Texel):

Quelle: GlobalMaps / shutterstock.com

Die Provinz Zuid-Holland (mit Rotterdam, Den Haag, Dordrecht und Zoetermeer):

Quelle: GlobalMaps / shutterstock.com

Lesen Sie auch: Das unterscheidet Cola Zero und Cola light

Die weiteren 10 Provinzen in den Niederlanden

Friesland (mit Leeuwarden und Heerenveen)

Groningen (mit Groningen)

Drenthe (mit Emmen und Assen)

Overijssel (mit Zwolle und Enschede)

Gelderland (mit Ede, Arnheim und Apeldoorn)

Flevoland (mit Almere und Lelystad)

Utrecht (mit Utrecht und Amersfoort)

North Brabant (mit Eindhoven und Tilburg)

Zeeland (mit Middelburg)

Limburg (mit Maastricht und Venlo)

Quelle: Bardocz Peter / shutterstock.com

Warum sagt man überhaupt Holland?

Nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden selbst verwendet der eine oder andere Holländer oft den Begriff Holland synonym zu Niederlande. Geht man historisch zurück in den Zeitraum um circa 1800, als die Niederlande ein Königreich wurde, so brachte das Gebiet Holland in dieser Zeit den größten Beitrag zur Wirtschaft und Wohlfahrt des Landes. Dementsprechend wurde der Begriff auch international immer bekannter und wurde als Bezeichnung des ganzen Landes verwendet. Später wurde das Gebiet Holland in Noord- und Zuid-Holland aufgeteilt.

Die Verwendung von Holland im eigenen Land

Vor allem im Fußball wird traditionell noch der Begriff Holland verwendet. Beispielsweise heißt es in einem Fangesang „Hup Holland Hup“. Auch im internationalen Tourismus-Marketing wird eher die umgangssprachliche Version verwendet. Die offizielle Tourismus-Seite der Niederlande findet man unter holland.com.

Reiseziele in den Niederlanden

Die Niederlande sind nicht nur unser Nachbarland, sie dient auch als Urlaubsziel. Hier können Sie Städtetrips, Urlaub am Meer oder auch Fahrradtouren machen.

Städtereise

Neben Rotterdam und Amsterdam sind Den Haag, Utrecht und Maastricht sehenswert. Die Großstädte werden auch die „big 5“ genannt (1).

Die wohl bekannteste Stadt in den Niederlanden: Amsterdam. Quelle: Yasonya / shutterstock.com

Liegt in der Provinz Zuid-Holland: Rotterdam. Quelle: Z. Jacobs / shutterstock.com

Santa Monica-Feeling in den Niederlanden: Den Haag. Quelle: NAPA

Wenn Sie allerdings weg von den klassischen Städtereisen möchten, gibt es auch in den unbekannteren Städten viel zu erleben. Die Universitätsstadt Leiden bietet Ihnen Grachten, Museen und Shoppingmöglichkeiten. In Utrecht finden Sie eine historische Innenstadt und den Dom.

Die Stadtarchitektur und der Dom in Utrecht. Quelle: Mistervlad / shutterstock.com

Wenn Sie sich gerne in der Kunst-Szene aufhalten, dann ist Eindhoven das Richtige für Sie. Hier finden Sie neben Geschäften, Bars, Restaurants und Freiluftcafés auch hochwertige Kunst, Design und Kultur. Vor allem während der Dutch Week mutiert die Stadt zu einer Design-Metropole.

Weitere interessante und sehenswerte Städte sind Alkmaar, Almersfoort, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Gouda, Groningen und Leeuwarden. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Auch interessant: Spritpreise der Urlaubsländer in Europa

Meeresluft schnuppern

Die Niederlande hat auch für Strandliebhaber einige Urlaubsziele, die sich lohnen. Zu den beliebtesten Stränden zählen:

Zandvoort

Vrouwenpolder

Domburg

Zoutelande

Westkapelle

Beachstadion in Den Haag

Ouddorp

Die Küste von Vrouwenpolder. Quelle: engel.ac / shutterstock.com

Der Strand von Domburg. Quelle: engel.ac / ahutterstock.com

Neben den Stränden und Städten eignen sich die Niederlande mit dem schönen Panorama, den bekannten Tulpen und den Windmühlen für eine Fahrradtour.