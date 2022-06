1 Die Spritpreise in Europa unterscheiden sich teilweise stark. Foto: Jan von nebenan / shutterstock.com

Während der Tankrabatt den Sprit in Deutschland wieder etwas günstiger gemacht hat, sind die Preise in einigen Nachbarländern immer noch deutlich niedriger. Teilweise aber auch um einiges höher. Auf der Fahrt in den Urlaub kann es sich also je nach Füllstand des Tanks lohnen, bis nach der Grenze mit dem Tanken zu warten oder vor dem Übergang nochmal in Deutschland den Tank vollzumachen. In diesem Artikel haben wir mit Informationen des ADAC und der Webseite mylpg.eu die aktuellen Spritpreise für einige beliebte Reiseziele der Deutschen mit dem Auto zusammengefasst.

Spritpreise in Belgien

In Belgien lagen die Preise für Benzin und Diesel in der Zeit zwischen Mai und Juni bei 1,90 € bis 2,00 € pro Liter. Mit diesem Preisniveau muss man rechnen, wenn man ins Nachbarland fährt. Ein letzter Tankstopp in Deutschland kann sich also auszahlen.

Spritpreise in Dänemark

In Dänemark gab es in den letzten Tagen einen spürbaren Anstieg bei den Spritpreisen. So liegt der Liter Superbenzin im Moment bei etwa 2,40 €, während der Liter Diesel um die 2,00 € kostet. Tanken in Deutschland ist derzeit also deutlich günstiger.

Spritpreise in Frankreich

In Frankreich lagen die Preise für einen Liter Superbenzin in den letzten Wochen mit durchschnittlich 1,96 € recht hoch. Der Diesel dagegen kostete in den letzten Wochen um die 1,88 €.

Spritpreise in Italien

In Italien haben sich die Preise für Superbenzin im Mai und Juni auf einem Niveau zwischen 1,79 und 1,90 € bewegt. Autofahrer sollten hier im Schnitt mit Preisen zwischen 1,85 € und 1,90 € während der Pfingstferien rechnen. Der Diesel bewegte sich im selben Zeitraum zwischen 1,76 € und 1,88 €. Im Moment schwankt der Preis eher zwischen 1,80 € und 1,85 € pro Liter.

Spritpreise in Kroatien

Die Spritpreise in Kroatien sind im Moment nur leicht unter dem Niveau in Deutschland. Am heutigen 03. Juni kostet der Liter Superbenzin dort durchschnittlich 1,87 € und der Liter Diesel um die 1,81 €.

Spritpreise in Luxemburg

Im kleinen Nachbarland kostet der Liter Superbenzin im Moment um die 1,89 €, während der Liter Diesel bei etwa 1,79 € liegt.

Spritpreise Niederlande

Vor der Fahrt in die Niederlande sollten deutsche Touristen vor der Grenze nochmal tanken. Denn der Liter Superbenzin schwankte in den ersten Junitagen zwischen 2,40 € und 2,49 €. Auch der Diesel ist mit durchschnittlich 2,15 € nicht gerade günstig.

Spritpreise in Österreich

Für einen Liter Superbenzin mussten Autofahrer in der Zeit von Mai bis Anfang Juni zwischen 1,72 € und 1,83 € bezahlen. In den letzten Tagen lagen die Preise im Schnitt bei 1,83 € und damit kaum unter dem aktuellen Niveau in Deutschland. Der Diesel schwankte im letzten Monat zwischen 1,82 € und 1,91 €. Im Moment ist er mit durchschnittlich 1,83 € in etwa gleich teuer wie Superbenzin.

Spritpreise in Polen

Zwar sind auch die Spritpreise in Polen im Juni wieder leicht gestiegen, für deutsche Urlauber sind die Preise aber vergleichsweise günstig. Der Liter Superbenzin kostet dort um die 1,63 €, während der Diesel bei etwa 1,55 € liegt.

Spritpreise in der Schweiz

Im Moment ist Tanken in Deutschland aufgrund des Tankrabatts günstiger als in der Schweiz. In den letzten Wochen kostete der Liter Superbenzin dort im Schnitt 2 €, der Liter Diesel im Schnitt stolze 2,16 €.

Spritpreise in Slowenien

In Slowenien sind die Spritpreise aktuell gedeckelt. Der Liter Superbenzin darf an den Tankstellen höchstens 1,56 € kosten, Diesel nur 1,67 €.

Spritpreise in Spanien

In den ersten Junitagen lagen die Benzinpreise in Spanien im Schnitt zwischen 1,95 € und 2,00 € pro Liter. Seit Ende Mai gab es einen kleinen Anstieg. Auch beim Diesel sind die Preise nach oben geklettert und schwanken im Moment zwischen 1,85 € und 1,87 € pro Liter.

Spritpreise in Tschechien

Die Spritpreise in Tschechien liegen in etwa auf dem aktuellen Niveau in Deutschland. Für den heutigen 03. Juni gibt der ADAC Preise von 1,88 € für den Liter Superbenzin und 1,86 € für den Liter Diesel an.