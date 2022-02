Was ist der Unterschied zwischen Coca-Cola light und Coca-Cola Zero?

1 Beliebte Alternativen zur originalen Coca-Cola: Coca-Cola light und Coca-Cola Zero. Foto: Mejini Neskah / shutterstock.com

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Coca-Cola light und Coca-Cola Zero.















Link kopiert

Mit einem Wert von 87,9 Milliarden US-Dollar gehört Coca-Cola zu den Top-Marken weltweit (1). Auch in den Supermärkten ist die altbekannte Cola nicht mehr wegzudenken. Inzwischen gibt es viele verschiedene Cola-Varianten: Von Coca-Cola Energy über Vanilla Coke bis hin zu Coca-Cola ohne Koffein – Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten, um nahezu alle Geschmäcker zufriedenzustellen. Bei der Coca-Cola light und der Coca-Cola Zero kommen allerdings in Bezug auf den Unterschied zwischen den beiden Produkten immer wieder Fragen auf. Wo der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist, ob sie gesund sind und wie viel Koffeingehalt die beiden Colas enthalten, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe macht den Unterschied

Sowohl die Coca-Cola Zero als auch die light-Variante beinhalten beide keinen Zucker und haben somit null Kalorien. Der Unterschied ist, dass Süßstoffe und Aromen unterschiedlich zusammengesetzt sind. Das bestätigt Coca-Cola Deutschland. Das ist auch der Grund, wieso die beiden Produkte unterschiedlich schmecken – auch wenn der ein oder andere was anderes sagt. Coca-Cola Zero behält den klassischen Coca-Cola-Geschmack bei (nur ohne Zucker), während Coca-Cola light einen ganz leichten Eigengeschmack hat. Für die Skeptiker wird der Blindtest empfohlen, der laut Coca-Cola ganz klare geschmackliche Unterschiede vorweisen soll.

Was ist gesünder: Coca-Cola light oder Coca-Cola Zero?

Beide Cola-Varianten beinhalten keinen Zucker und haben somit auch keine Kalorien. Da sich die Zutatenliste der Coke Zero und der Coke light kaum unterscheidet ist laut Ökotrophologin Dr. Heike Niemeier der Unterschied auch in Bezug auf die Gesundheit kaum ersichtlich. Die originale Coca-Cola wiederum enthält sehr viel Zucker und ist für eine gesunde Ernährung nicht sinnvoll. Auch die anderen Cola-Varianten empfiehlt sie nicht: „Ab und zu auf einer Party getrunken völlig in Ordnung, als Alltagsgetränk ist keines der drei Getränke empfehlenswert“, so Niemeier.

Lesen Sie auch: So funktioniert ein Leben ohne Zucker Welche Cola hat mehr Koffein?

Sowohl die Coca-Cola Zero als auch die originale Coca-Cola haben einen Koffeingehalt von 20 mg pro 200 ml. Die Coca-Cola light enthält mit 24 mg pro 200 ml mehr Koffein.

Jetzt weiterlesen: