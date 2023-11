Unternehmen von René Benko: Signa Holding meldet Insolvenz an

1 Immobilienunternehmer René Benko hat die Signa Holding einst in Österreich gegründet. (Archivbild) Foto: AFP/GEORG HOCHMUTH

Wie sie in einer Mitteilung bekannt gab, stellt die Signa Holding – das Immobilienunternehmen von René Benko – noch am Mittwoch einen Insolvenzantrag in Wien.











Die kriselnde Signa Holding GmbH des Unternehmers René Benko ist zahlungsunfähig: Wie das Unternehmen mitteilte, will es noch am Mittwoch beim Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag stellen. Es solle ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet werden, um die „Fortführung des Geschäftsbetriebs“ sicherzustellen. „Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden.“