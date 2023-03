1 Tausende Haushalte sind am Montag in drei Ludwigsburger Stadtteilen zeitweise ohne Strom. Foto: dpa//Sina Schuldt

Weil ein Bagger ein Erdkabel in der Friesenstraße in Oßweil beschädigt hat, sind am Montag drei Stadtteile in Ludwigsburg betroffen. Mehr als 10 000 Haushalte waren zeitweilig vom Netz.









Ein Bagger hat am späten Montagvormittag drei Stadtteile von Ludwigsburg zeitweise vom Strom abgeschnitten. Bei Erdarbeiten in der Friesenstraße in Oßweil hat ein Tiefbauunternehmen, das von den Stadtwerken Ludwigsburg Kornwestheim (SWLB) beauftragt worden war, versehentlich ein Mittelspannungskabel durchtrennt. Neben Oßweil waren Hoheneck und Neckarweihingen betroffen, teilen die SWLB mit. Mehr als 10 000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Um 11.23 Uhr wurden zuerst Teile von Hoheneck und Oßweil-Mitte vom Strom abgeschnitten. Davon waren 6000 Einwohner betroffen. Drei Minuten später kam es zur einer automatisierten zweiten Abschaltung innerhalb des Stromkreises. In Neckarweihingen und Hoheneck-Nord waren somit weitere rund 7000 Einwohner vorübergehend ohne Strom.

Der Strom-Entstörungsdienst der SWLB machte sich umgehend auf die Fehlersuche. Wie Astrid Schulte, die Pressesprecherin der Stadtwerke, mitteilt, wurden bis etwa 13 Uhr alle Bereiche wieder angeschlossen. Um 11.41 Uhr waren Teile von Hoheneck und Haushalte in Oßweil-Mitte wieder mit Strom versorgt, gegen 12.30 Uhr war Neckarweihingen am Netz. Um 13.02 Uhr waren die beiden letzten Stationen in Hoheneck erneut angeschlossen.

Nach Auskunft von Schulte sind die SWLB in diesem Fall, wie auch sonst üblich, in zwei Schritten vorgegangen: „Zum einen versuchen wir, so schnell wie möglich die großflächige Versorgung wieder herzustellen. Zum anderen erfolgt hiernach das Lokalisieren des Fehlers und die Schadensbehebung im betroffenen Stationsgebiet“, sagt sie. Zeitweise hatten es so sogar ausgesehen, als ob auch die Stadtteile Eglosheim und Poppenweiler betroffen sein könnten. Das war jedoch nicht der Fall, betont Schulte.