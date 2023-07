1 Frank Nopper will sich bei Vorschlägen im Stuttgarter Gemeinderat voll auf den Inhalt fokussieren – auch wenn sie von der AfD-Fraktion kommen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) reagiert auf die Aussagen von Parteichef Friedrich Merz zum Umgang mit den Rechtspopulisten – und erklärt, wie er es in Stuttgart handhabt.









Jetzt hat sich auch Stuttgarts Stadtoberhaupt Frank Nopper (CDU) zur Debatte um den Umgang mit der AfD zu Wort gemeldet – und in einem Statement an unsere Zeitung klar gemacht: „Kommunalpolitik ist in allererster Linie Sachpolitik. Entscheidungen sollten nach sachlichen Erwägungen von Einzelfall zu Einzelfall gefällt werden.“ Zuvor hatte sich CDU-Parteichef Friedrich Merz Empörung und Kritik aus den eigenen Reihen eingefangen, weil er für ein pragmatisches Vorgehen mit Blick auf die AfD in den Parlamenten der Städte und Gemeinden plädierte. Später ruderte er zurück und stellte klar: Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD – auch auf kommunaler Ebene nicht.