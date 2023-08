1 Die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei. Viele Menschen finden aber, dass Winfried Kretschmann (75) seine Amtszeit bis 2026 voll machen sollte. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Legislaturperiode im Land ist zur Hälfte vorbei. Die Bilanz fällt durchwachsen aus. Grünen und CDU wird wenig Zukunftskompetenz zugeschrieben – sie liegen nur knapp vor der AfD.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fortschritt? Fehlanzeige. Zukunftskompetenz? Bescheiden. So in etwa lässt sich das Urteil der Menschen in Baden-Württemberg über die Arbeit der Landesregierung gut zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl 2021 zusammenfassen. Der Klassenschnitt im Zwischenzeugnis der Landesregierung liegt bei einem „Befriedigend“. Das ist das Ergebnis des BaWü-Checks – einer repräsentativen Meinungsumfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen durchgeführt hat.