Überfall auf Geldtransporter in Ludwigsburg: Warum sich die Polizei bedeckt hält

Überfall auf Geldtransporter in Ludwigsburg

1 Die Polizei wägt genau ab, welche Informationen sie an die Öffentlichkeit gibt. Foto: Imago/Maximilian Koch

Am Donnerstag haben Unbekannte in Ludwigsburg einen Geldtransporter überfallen. Neue Informationen hat die Polizei seitdem nicht herausgegeben. Woran liegt das?











Es ist ein Überfall, der aus der Feder eines Drehbuchautoren stammen könnte. Donnerstagnachmittag, Oßweiler Höhe in Ludwigsburg: Vier Unbekannte blockieren mit einem angeblichen Pannenauto einen Feldweg. Sie stoppen damit einen Geldtransporter, bedrohen die beiden Fahrer mit Pistolen, räumen den Transporter aus und die Beute in zwei Fluchtwagen, dann hauen die Täter in Richtung Oßweil ab. Das ist seit vergangenem Freitag über das Verbrechen bekannt, mehr aber nicht. Denn die Polizei gibt keine weiteren Informationen zu dem Vorfall heraus.