Raub bei Pattonville: Maskierte überfallen Geldtransporter

1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Täter täuschen eine Panne vor und bedrohen die Fahrer des Geldtransporters mit Waffen. Sie erbeuten das Geld und flüchten. Die Polizei ermittel wegen schweren Raubes und sucht Zeugen.











Vier Unbekannte haben am Donnerstagabend am Ludwigsburger Stadtrand einen Geldtransporter überfallen. Nachdem sie die Fahrer mit Waffen bedroht hatten, flüchteten sie mit Geld in bislang unbekannter Höhe. Gegen 18 Uhr waren ein 42 Jahre alter Angestellter eines Sicherheitsunternehmens gemeinsam mit seinem 24-jährigen Kollegen in einem Mercedes Sprinter unterwegs. Sie fuhren auf dem Feldweg, der vom Kreisverkehr Aldinger Straße auf Höhe Pattonvillle auf die Landesstraße 1140 auf Höhe Oßweil führt. Dort, bei der sternförmigen Kreuzung kurz vor der L 1140 erkannten sie, dass ein helles Auto die Straße blockierte.