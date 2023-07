1 Viele Politiker wollen den russischen Präsidenten wegen des Überfalls aus die Ukraine vor einem Gericht sehen. Doch der Weg dorthin ist kompliziert. Foto: dpa/Mikhail Klimentyev

Das internationale Recht ist stärker als die Despoten dieser Welt, das muss auch der russische Präsident zu spüren bekommen, meint unser Korrespondent Knut Krohn.









Frieden in Europa ist nur mit Russland möglich. Aus diesem Grund werden sich die Staaten des Westens nach dem Ende des Krieges in der Ukraine mit Moskau wieder an einen Tisch setzen. Frieden in Europa ist allerdings nicht mit Wladimir Putin möglich. Deshalb ist die Forderung nach einer Bestrafung des Präsidenten und der restlichen Führungsriege im Kreml wichtig und richtig.