1 SPD-Co-Vorsitzende Ines Schmidt möchte nicht Mitglied in einem Ortsverein sein, „dem es an einer klaren Abgrenzung gegen Rechts fehlt“. Foto: Caroline Holowiecki

Im Streit um die Nähe von SPD-Kandidaten zu Grauen Wölfen wechselt Ines Schmidt den Ortsverein. Die Kritik an Fraktionschef Bauer wächst.











Link kopiert



Weil sie enttäuscht sei über den Umgang mit der Affäre um Verbindungen der SPD Filderstadt zu einem örtlichen Ableger der türkisch-rechtsextremistischen Grauen Wölfe, wechselt die Co-Vorsitzende Ines Schmidt den SPD-Ortsverein. Das teilte sie in einem Schreiben an die Mitglieder des Ortsvereins mit. Die Gründe für diesen Schritt: Sie möchte „kein Mitglied in einem Ortsverein sein, dem es an einer klaren Abgrenzung gegen Rechts fehlt“, so Schmidt.