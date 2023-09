Trinkwasser-Verunreinigung in Böblingen

1 Das betroffene Gebiet: Hier gilt das Abkochgebot. Foto: Stadtwerke Böblingen

Die Trinkwasser-Verunreinigung, die die Stadtwerke Böblingen am vergangenen Mittwoch gemeldet haben, wirkt lange nach. Noch immer gilt das Abkochgebot in Teilen Böblingens und in Dagersheim.









Wer am Montag auf die Entwarnung der Stadtwerke gehofft hatte, wurde enttäuscht. Bezüglich der Trinkwasser-Verunreinigungen in Teilen Böblingens und in Dagersheim gilt immer noch das Abkochgebot, jetzt bereits den sechsten Tag. Wie zu hören war, benötigt die vollständige Desinfektion mit Chlor noch etwas Zeit. Allerdings gaben die Stadtwerke aktiv keine neue Wasserstandsmeldung heraus, obwohl die Bevölkerung sich täglich fragt, wann die Regelung aufgehoben wird. Böblingerinnen und Böblinger, die im Grenzbereich der betroffenen Gebiete wohnen, sind zudem verunsichert, ob das Abkochgebot auch für sie gilt.