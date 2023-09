Ab dem 1. Oktober 2023 zahlt Trade Republic 4 % Zinsen pro Jahr auf nicht investiertes Geld, das auf dem Verrechnungskonto liegt. Dies entspricht einer Verdoppelung des bisherigen Zinssatzes von 2 %.

Wie bekommt man die 4 % Zinsen?

Um die 4 % Zinsen zu aktivieren, müssen Sie lediglich die Trade Republic App öffnen. Unterhalb Ihres Portfolios finden Sie dort blaue News-Boxen. Scrollen Sie nach rechts, bis Sie die Meldung zu der Zinsanhebung finden. Klicken Sie diese an und aktivieren Sie die 4 % Zinsen für Ihr Konto.

Wer erhält die Zinsen?

Das Zinsangebot richtet sich sowohl an Neukunden als auch Bestandskunden. Sie können das Angebot also jederzeit aktivieren. Allerdings werden nur Guthaben bis 50.000 Euro verzinst. Die Zinsen werden am Ende jeden Monats ausbezahlt. Sie können jedoch jederzeit auf Ihr Geld zugreifen, um damit zu handeln oder es auszubezahlen.

Achtung, Steuern!

Zinserträge müssen in Deutschland als Kapitalerträge versteuert werden. Allerdings gibt es einen Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro pro Person bzw. 2.000 Euro für zusammenveranlagte Ehepaare. Bis zu diesem Betrag fällt keine Abgeltungssteuer an. Um die 1.000 Euro bei Trade Republic nutzen zu können, müssen Sie in der App einen Freistellungsauftrag erteilen. Beachten Sie dabei aber, dass die 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro für all Ihre Kreditinstitute gelten. Sollten Sie bei Ihrer Hausbank oder woanders bereits einen Freistellungsauftrag erteilt haben, müssen Sie darauf achten, dass diese in der Summe nicht über den Sparer-Pauschbetrag hinausgehen. Sie könnten zum Beispiel Ihrer Hausbank einen Freistellungsauftrag über 500 Euro erteilen und bei Trade Republic ebenfalls 500 Euro. Sollten dennoch Steuern anfallen, führt Trade Republic diese automatisch für Sie ab. Sie müssen sich also um nichts kümmern.