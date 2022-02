1 Das Schloss ist eines der Pfunde, mit der die Stadt wuchern kann. Foto: Werner Kuhnle

Die Barockstadt zählt zu den romantischsten Städte und besten Winterdestinationen in ganz Deutschland. In zwei Rankings liegt sie auf den vorderen Plätzen.















Ludwigsburg - Das hört sich doch gut an: Ludwigsburg zählt zu den romantischsten Städten und besten Winterdestinationen in Deutschland. Der öffentlich-rechtliche Auslandsfernsehsender der Deutschen Welle mit einer weltweiten Verbreitung empfiehlt Ludwigsburg als eine der „10 schönsten Winterdestinationen in Deutschland“, während die Barockstadt beim Reiseportal Travel Circus unter den „14 romantischsten Städten Deutschlands“ gelistet wird. Gleich hinter Bamberg und Schwäbisch Gmünd findet sich Ludwigsburg im Ranking der Deutschen Welle auf Platz drei und lässt damit Städte wie Meißen und Lüneburg hinter sich.

Berlin schneidet schlechter ab

Das Reiseportal Travelcircus preist Ludwigsburg als eine der 14 romantischsten Städte in Deutschland an. Hinter dem Spitzenreiter München und Orten wie Tegernsee und Norderney lässt die Barockstadt in diesem Ranking Städte wie Berlin, Heidelberg, Nürnberg und Regensburg hinter sich und landet auf Platz sechs.

Die Freude bei Tourismusmanager Elmar Kunz ist entsprechend groß. Die Kommune werde durch die Deutsche Welle einem breiten internationalen Publikum insbesondere als Winterdestination empfohlen und das sei gleichermaßen eine kostenlose wie unbezahlbare Werbung. „Für uns ist das eine Ermutigung, weitere Angebote über den ohnehin bereits gut besuchten Weihnachtsmarkt hinaus zu schaffen.“

In den vergangenen Jahren sind neu geschaffene Stadt- und Erlebnisführungsangebote etwa in den Monaten Januar und Februar sehr gut gebucht gewesen, berichtet Kunz. „Auch 2022 haben unsere Stadtführungen trotz widriger Pandemiebedingungen einen überaus erfreulichen Start mit teils ausgebuchten Führungen hingelegt.“

Gutes Abschneiden bei Instagram

Laut Portal Travelcircus wurde zunächst bei allen 2058 deutschen Städten von der Liste des statistischen Bundesamtes das Google-Suchvolumen romantischer Keywords, wie etwa „Valentinstag Ludwigsburg” untersucht. Auf Grundlage der Ergebnisse wurden die Top 100 Städte mit dem meisten Suchvolumen pro Bewohner und die Top 100 mit dem meisten Suchvolumen pro Fläche ermittelt. Nur sie wurden für die weitere Untersuchung berücksichtigt und mit Blick auf die restlichen Kriterien überprüft.

„Interessant ist für uns, dass diesem Ranking präzise Kriterien mit einem nachvollziehbaren und transparenten Scoring zugrunde liegen“, sagt Elmar Kunz und zieht Rückschlüsse für die Arbeit des städtischen Eigenbetriebs Tourismus & Events: „Ein Kriterium ist beispielsweise der Instagram-Score, bei dem wir sehr gut abschneiden.“ Unter der Destinationsmarke Visit Ludwigsburg bespielt Tourismus & Events Kanäle nicht nur in Instagram, sondern auch in Facebook, YouTube und Pinterest.