5 Zigtausende Menschen begeisterte Charles de Gaulle in Ludwigsburg mit seiner Rede an die deutsche Jugend, die sich zum 60. Mal jährt. Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung//Simon Müller

Kreis Ludwigsburg - Ich erinnere mich noch ganz genau an das Gedränge und die Aufregung, den großen französischen Staatsmann zu sehen und zu hören“, sagte der Ex- Bundespräsident Horst Köhler und dachte an den 9. September 1962 zurück – den Tag, als Charles de Gaulle seineRede an die deutsche Jugend im Innenhof des Ludwigsburger Schlosses hielt. Köhler war als 19-Jähriger unter den Zigtausenden Zuhörern, er war elektrisiert von der deutsch-französischen Zukunftsvision de Gaulles und der Rolle, die er der jungen Generation dafür zudachte. „De Gaulle sprach uns direkt auf Deutsch an. Sein Aufruf zu Solidarität, Vertrauen und Freundschaft hat mich begeistert. Und er hat bis heute nichts an seiner Aktualität verloren“, sagte Köhler, als er seinerseits im Mai 2008 eine Rede zum 60-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg hielt.