1 Thomas Oppermann verstarb überraschend mit 66 Jahren. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach dem plötzlichen Tod von SPD-Politiker Thomas Oppermann findet am Mittwoch im Bundestag eine Trauerfeier für den Vize-Präsidenten statt. Dabei soll es zwei Gedenkreden geben.

Berlin - Der Bundestag will an diesem Mittwoch seines verstorbenen Vize-Präsidenten Thomas Oppermann gedenken. Wie die Bundestagsverwaltung am Dienstag in Berlin mitteilte, halten Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, die Gedenkreden. Die halbstündige Trauerfeier findet im Plenarsaal statt.

Der plötzliche Tod von Oppermann hatte für Bestürzung gesorgt. Der 66-jährige Sozialdemokrat war am Sonntag aus seiner Heimatstadt Göttingen für ein Interview live in die ZDF-Sendung „Berlin direkt“ geschaltet werden. Während der erste Beitrag der Sendung lief, war Oppermann zusammengebrochen und sofort in die Uniklinik Göttingen gebracht worden.

Der Jurist Oppermann gehörte seit 2005 dem Bundestag an und war seit 2017 dessen Vizepräsident. In der vorangegangenen Legislaturperiode war er Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.