Tipps für Erstsemester in Ludwigsburg Ins Kino geht man am besten montags

Von Patricia Beyen 20. Oktober 2018 - 19:12 Uhr

Wie finde ich eine Wohnung? Wo kann man in Ludwigsburg weggehen? Und wo bekommt man Rabatte? Wir geben Tipps für Erstsemester. Foto: dpa

Neu in Ludwigsburg? So geht es rund 2200 Erstsemestern, die dieser Tage ihr Studium an einer der fünf Hochschulen in Ludwigsburg aufgenommen haben. Dass da noch viele Fragen offen sind, ist klar. Wir haben ein paar Tipps zum Thema Wohnen, Essen und Feiern zusammengestellt.

Ludwigsburg - Angehende Finanzbeamte, Lehrer, Regisseure, Sozialarbeiter, Pädagogen und Produzenten zieht auch in diesem Jahr wieder zum Studieren in die Barockstadt. Etwa 10 000 Studenten sind es insgesamt. Und für rund 2200 junge Menschen ist es das erste Semester an einer der fünf Hochschulen in Ludwigsburg. Doch wer neu ist, muss sich in der ungewohnten Umgebung erst einmal zurechtfinden. Wir haben uns bei den Studierendenvertretern, den ASten der Hochschulen, umgehört und die wichtigsten Infos für die Erstsemester zusammengestellt.

Wohnen: Für Wohnheim-Plätze im Studentendorf Ludwigsburg kann man sich beim Studierendenwerk Stuttgart bewerben. In der Anlage gegenüber der Pädagogischen Hochschule und der Finanzhochschule gibt es 662 Zimmer in 2er- bis 10er- Wohngemeinschaften. Die Miete beträgt 217 bis 350 Euro. Private Wohnungsangebote vermitteln die ASten.

Studierende in Ludwigsburg können das vergünstigte VVS-Studi-Ticket nutzen. Dieses kostet 207 Euro pro Semester und gilt für die gesamte Region. Wer die öffentlichen Verkehrsmittel nur nach 18 Uhr oder am Wochenende braucht, spart noch mehr: in der Zeit reicht es, seinen Studentenausweis vorzuzeigen. Dieser gilt dann als Ticket im gesamten Netz.

Für drei Euro ein Tag lang Bus fahren

Zudem gibt es in Ludwigsburg neuerdings ein „StadtTicket“. Ein Einzeltagesfahrschen kostet damit drei Euro, ein Gruppentagesbillet gibt es für sechs Euro.

Faire Essenspreise bieten vor allem die Mensen an. Darüber hinaus gibt es in Ludwigsburg auch einige Cafés und Restaurants, in denen man gut und günstig essen kann. Wie etwa im Blauen Engel und im Joe Peñas, die auch als Mensa der Filmakademie dienen. Filmstudenten erhalten hier Rabatt auf ihre Getränke und Speisen. Viele andere Cafés und Restaurants bieten außerdem mittags günstigere Gerichte an.

Dozenten legen ihre Lieblingssongs auf

Studentenfreundliche Preise hat das Flint in der Leonberger Straße. Immer mal wieder lassen sich hier auch die Dozenten der Filmakademie und der Akademie für Darstellende Künste blicken und legen als DJs ihre Lieblingssongs auf. Montags gibt es in der Bar zudem einen Bingo-Abend.

Für alle Fans härterer Musik gibt es in Ludwigsburg die Rockfabrik, liebevoll auch Rofa genannt, die längst eine Institution in der Barockstadt ist. Regelmäßig finden hier Partys und Konzerte statt.

Für das Wahrzeichen der Stadt, das Residenzschloss und dessen Park, das Blühende Barock, erhalten Studierende vergünstigten Eintritt. Beim Ludwigsburg Museum zahlt jeder das, was er möchte. Ins Forum am Schlosspark gibt es vergünstigten Eintritt für klassische Konzerte.

Am Wochenende ist es im Kino teurer

Wer lieber ins Kino geht, sollte sich am besten den Montag dafür vormerken. Union und Central Theater bieten zum Wochenanfang alle Filme zum Preis von sechs Euro an. Im Kino Caligari, Scala und Luna zahlen Studenten von Montag bis Donnerstag sechs Euro für die Vorstellungen, an den Wochenenden 7,50 Euro.

Die Stadt Ludwigsburg will Studenten mit einem besonderen Geschenk willkommen heißen: Wer sich mit Erstwohnsitz in Ludwigsburg anmeldet, erhält Gutscheine im Wert von mehr als 270 Euro. Diese können in vielen Läden in der City oder draußen im Tammerfeld eingelöst werden.