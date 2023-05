George, Charlotte und Louis packen feste mit an

„The Big Help Out“ in Großbritannien

18 Prinz Louis an der Schubkarre, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte weisen den Weg: Die Familie Wales beim Arbeitseinsatz. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Katerstimmung nach dem Krönungswochenende in Großbritannien? Von wegen! Am Montag wurde angepackt. Beim „Big Help Out“ sollten sich die Menschen ehrenamtlich engagieren. Die Wales’ machten es vor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war der große Wunsch von König Charles III. und Königin Camilla: Am Montag nach der Krönung, einem Feiertag, sind Menschen im ganzen Vereinigten Königreich dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Unter dem Motto „The Big Help Out“ sollen sich Britinnen und Briten an Aktionen beteiligen, die anderen zugutekommen.