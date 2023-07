Viel Lob für den Gegner, dazu ein eher nüchterner Blick auf die eigene Leistung: Nach dem 3:0-Sieg gegen eine Hohenlohe-Auswahl haben sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart zum ersten Testspiel der Vorbereitung geäußert. Die Stimmen im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr Tore gewünscht, gerade auch am Anfang. Es war ein bisschen zäh. Und trotzdem muss man schon auch die Temperaturen nennen. Selbst als Zuschauer war es anstrengend. Wichtig ist, dass sich niemand verletzt. Hinten raus haben wir dann auch die Tore gemacht, das war dann schon wichtig auch für meine Laune. Es waren alle Spieler engagiert, ich möchte da jetzt keinen besonders nennen. Es war unser erstes Spiel, wir haben erst dreimal zusammen trainiert. Ein bisschen Urlaub war schon noch zu sehen in den Beinen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es waren heute extrem unsägliche Temperaturen. Am bisher heißesten Tag des Jahres dieses Spiel zu absolvieren, war nicht so einfach. Der Trainer hat viel ausprobiert, wie haben viel gewechselt. Ein großes Lob an die Gegner, sie haben sich in jeden Zweikampf geworfen. Alles in allem hätten wir die Angriffe im letzten Drittel ein bisschen sauberer zu Ende spielen können und ein bisschen strukturierter auftreten können. Insgesamt ist alles in Ordnung heute, in der einen oder anderen Phase war es vielleicht ein bisschen zu viel Rest-Urlaub.“