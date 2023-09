Am 17. September ist der Nahverkehr in Stuttgart kostenlos. Zudem gibt es zum deutschlandweiten „Tag der Schiene“ zahlreiche Aktionen. Unter anderem Einblicke in den neuen Hauptbahnhof.

Wer am Sonntag, 17. September, in der Zone 1 – dazu gehören neben Stuttgart auch Fellbach und Korntal-Münchingen – unterwegs ist, braucht in Regionalbahn, S-Bahn, Stadtbahn, Zacke, Standseilbahn und Bus nichts zu bezahlen. Die Freifahrt ist die Topaktion in der Landeshauptstadt im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September. Parallel dazu gibt es zum deutschlandweiten „Tag der Schiene“ zahlreiche Aktionen vom 15. bis 17. September in Stuttgart und Umgebung.

Verbilligte Preise auch für Fahrgäste aus der Region

Auch alle, die aus der Region in die Stuttgarter Innenstadt fahren, zahlen weniger. Wer in der Regel ein Ticket für zwei Zonen benötigt, zum Beispiel aus Esslingen, Waiblingen oder Ludwigsburg, muss an diesem Tag nur eine Zone lösen.

Mit der Aktion sollen die Menschen dazu angeregt werden, auf Bus und Bahn umzusteigen, anstatt mit dem eigenen Auto in die staugeplagte Stuttgarter Innenstadt zum Einkaufen oder Bummeln zu fahren. Der Gemeinderat hat darüber hinaus insgesamt drei kostenlosen ÖPNV-Samstagen zugestimmt. Der letzte in diesem Jahr ist am 4. November zur langen Einkaufsnacht.

Führungen in den S 21-Tunnel

Darüber hinaus finden zahlreiche Aktionen statt. So ist unter anderem der Eintritt ins Straßenbahnmuseum Bad Cannstatt am 17. September kostenlos. Auf der Theodor-Heuss-Straße findet von 11 bis 18 Uhr zwischen Rotebühlplatz und Kronenstraße ein buntes Straßenfest mit Live-Musik und Mitmachaktionen rund um das Thema Mobilität sowie gastronomischen Angeboten statt. Die B 27 ist für den Verkehr gesperrt. Auch der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) beteiligt sich an der europäischen Mobilitätswoche mit einem Infostand und Kinder können von 11 bis 18 Uhr einen Bus bemalen.

Im Infoturm Stuttgart ITS am Hauptbahnhof neben Gleis 16 finden am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, im Stundentakt Führungen statt. Einblicke gibt es in die neue Bahnhofshalle im Bonatzbau sowie in einen Teil der sogenannten Tunnelspinne von Stuttgart 21 – den Tunnelzulauf Nord. Hier erleben Interessierte den Einbau von Schienen und Eisenbahntechnik direkt auf den Schwellen. Eine Anmeldung dazu ist im Internet unter shop.its-projekt.de erforderlich.

Die Deutsche Bahn stellt sich als Arbeitgeber vor

Am 15. September stellt sich die Deutsche Bahn als Arbeitgeber in einem IC auf Gleis 1 am Hauptbahnhof vor. Interessierte können sich vor Ort bei Mitarbeitern informieren. Zudem präsentiert die Bahnhofsmission ihr Tätigkeitsfeld. Und auch die Ausbildungsakademie von Go-Ahead lädt, speziell auch Schulklassen, zum Tag der offenen Tür ein.

In Göppingen findet von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, die 38. Internationale Modellbahnausstellung auf dem Gelände der Gebr. Märklin & Cie GmbH statt. Täglich von 9 bis 17 Uhr sind zahlreiche historische Maschinen der mehr als 130 Aussteller zu sehen. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Alle Veranstaltungen und weitere Links gibt es im Internet unter vvs.de/freifahrt.stuttgart.de.