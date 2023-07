1 Die AfD käme derzeit auf 19 Prozent. Foto: IMAGO/Pond5/IMAGO/xCinebergx

Einer SWR-Umfrage zufolge bekommt die AfD in Baden-Württemberg derzeit so viel Zuspruch wie noch nie. Andere Parteien verlieren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht von einer Vertrauenskrise. Die Werte im Überblick.









Die AfD bekommt im Südwesten einer SWR-Umfrage zufolge so viel Zuspruch wie noch nie. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, kämen die Rechtspopulisten auf 19 Prozent, wie eine regelmäßige repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR ergab, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.