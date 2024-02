Super Bowl 2024: Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Das wohl größte Sportevent der Welt steht vor der Tür: Der 58. Superbowl (Offizielle Schreibweise: Super Bowl LVIII). Im Endspiel der NFL-Saison treffen am kommenden Sonntag, 11. Februar, in Las Vegas die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs aufeinander. Die Blicke sind dann nicht nur auf die beiden Football-Teams gerichtet, sondern auch auf das Rahmenprogramm um das Großevent – besonders auf die Halbzeit-Show.

In der treten jedes Jahr absolute Superstars auf. Die lassen sich das übrigens nicht bezahlen, ihnen reicht die weltweite Aufmerksamkeit, die mit der Show einhergeht. Wer in diesem Jahr auf der Bühne stehen wird – und wer das in den letzten Jahren getan hat, zeigt unsere Übersicht.

Wer tritt in diesem Jahr beim Superbowl auf?

2024 - R&B- Sänger Usher Foto: www.imago-images.de/Regina Wagner via www.imago-images.de

Beim Superbowl 2024 dürfen sich die Fans auf R&B-Sänger Usher (bürgerlich Usher Raymond IV) freuen. Der 45-Jährige, der unter anderem auch Schauspieler sowie mehrfacher Grammy-Preisträger ist, wird seine größten Hits wie „Yeah!“, „DJ Got Us Fallin‘ In Love“ oder auch „U Remind Me“ performen. Am selben Tag plant er zusätzlich, sein neues Album mit dem Titel „Coming Home“ zu veröffentlichen.

Der Musiker hatte bereits 2011 einen kurzen Gastauftritt beim Großevent. Damals trat er bei der Show der Black Eyed Peas auf. Nun wird er als Main Act das erste Mal solo performen. „Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich einen Super-Bowl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann“, wurde Usher zitiert. Ob er – wie bei einigen vergangenen Halbzeit-Shows üblich – mit Gästen auftritt, ist noch ein Geheimnis. Meist wird das erst kurz vor dem Super Bowl verraten.

Außerdem: Es soll zum Super Bowl eine große Pre Game Show – offiziell „Super Bowl LVIII TikTok Tailgate“ geben – bei der Gwen Stefani Headliner ist. Dazu soll Superstar-DJ Tiesto vor dem Spiel sowie während der Spielpausen in DJ-Set auflegen.

In den USA wird zudem vor jedem großen Sportevent die Nationalhymne gesungen. Beim Super Bowl haben das schon Whitney Houston, Alicia Keys oder Mariah Carey getan. 2024 wird Grammy-Gewinnerin Reba McEntire singen. Die 68 Jahre alte „Queen of Country“ wird also „The Star-Spangled Banner“ singen. Außerdem wird Rapper Post Malone die inoffizielle Nationalhymne „America the Beautiful“ zum Besten geben.

Wer ist in den letzten Jahren beim Super Bowl aufgetreten?

2023 - Rihanna Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Charles Baus

Im vergangenen Jahr, also 2023, trat Solo-Künstlerin Rihanna auf. Die barbadische R&B- und Pop-Sängerin performte ein Medley aus ihren besten Songs – und präsentierte gleichzeitig ihren Babybauch. Natürlich gab es auch eine extravagante Show: Bei „Bitch Better Have My Money“ und „Diamonds“ etwa schwebten die Sängerin samt ihrer Tänzerinnen und Tänzer auf bewegbaren Bühnen im Stadion.

Die Super-Bowl-Halbzeitshow beim NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Glendale im US-Staat Arizona war der erster Auftritt der heute 35-Jährigen seit gut fünf Jahren. Die Chiefs gewannen das Spiel mit 38:35.

2022 - Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg und Mary J. Blige Foto: www.imago-images.de/Charles Baus via www.imago-images.de

2022 waren die Hip-Hop-Giganten Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar Main Act der Halbzeitshow. Unterstützt wurden sie von R&B-Superstar Mary J. Blige und dem elffachen Grammy-Gewinner Kendrick Lamar.

Beim Endspiel im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood gewannen die Los Angeles Rams zum zweiten Mal nach 1999 den Super Bowl. Im eigenen Stadion setzten sie sich mit 23:20 (13:10) gegen die Cincinnati Bengals durch, die ihrerseits den ersten Titel der Franchise-Geschichte verpassten.

2021 - The Weeknd Foto: www.imago-images.de/KEVIN DIETSCH via www.imago-images.de

Beim Super Bowl 2021 stand der kanadische R&B-Sänger „The Weeknd“ (bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye) in Tampa beim Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs (31:9) auf der Bühne.

Der Sänger („Blinding Lights“ oder „I Feel It Coming“) soll die Kosten des Auftritts im Raymond-James-Stadion von sieben Millionen US-Dollar selbst gezahlt und keine Gage bekommen haben. Er liefert mit sieben Hits und mehreren Schauplätzen im Stadion – die damals geltenden Corona-Hygiene-Maßnahmen ließen keine Bühne zu – eines der denkwürdigsten Mini-Konzerte in der Geschichte des Super Bowls.

2020 - Shakira und Jennifer Lopez Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Hahn Lionel/ABACA

Im Jahr zuvor, 2020, traten mit Shakira und Jennifer Lopez zwei Latino-Superstars auf. Die beiden Künstlerinnen sangen beim 54. Super Bowl Teile ihrer Songs auf Spanisch. Lopez gab etwa ihre Klassiker wie „Jenny From the Block“, „Waiting for Tonight“ und „Let’s Get Loud“ zum Besten. Shakira stimmte Hits wie „Whenever, Wherever“ und „Hips Don’t Lie“ an. Auch andere Künstler wie der Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny und der kolumbianischer Künstler J Balvin hatten einen Kurzauftritt. Special Guest und Überraschung war der Auftritt von Lopez Tochter Emme Muniz.

Das NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers fand im Hard Rock Stadium in Miami Gardens statt. Am Ende gewannen die Kansas City Chiefs mit 31:20.

2019 - Maroon 5 mit Special Guests Travis Scott & Big Boi Foto: imago stock&people/WILL NEWTON

Ein Jahr zuvor waren viele Fans vom Halbzeit-Show-Auftritt enttäuscht. 2019 performte in der Pause des Spiels der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams (13:3) die US-amerikanische Pop-Band Maroon 5. Als Special Guests traten die Rapper Travis Scott und Big Boi auf.

Die Show im Mercedes-Benz-Stadion von Atlanta, bei der Maroon 5 mit Frontman Adam Levine ein für viele müdes Medley aus Radio-Hits performte, fanden viele Zuschauer und Kritiker langweilig.

2018 - Justin Timberlake Foto: imago sportfotodienst/KAMIL KRZACZYNSKI

2018 gewannen die Philadelphia Eagles zum ersten Mal den Super Bowl. Der Außenseiter setzte sich in einem spektakulären Spiel überraschend 41:33 (22:12) gegen Titelverteidiger New England Patriots durch.

In der Halbzeit-Show stand Justin Timberlake auf der Bühne. Der amerikanische Sänger, Songwriter und Schauspieler gab ein Medley seiner größten Hits zum Besten – darunter Song wie „Can’t Stop the Feeling“, „SexyBack“, „Cry Me a River“ und „Rock Your Body“. Im Bank Stadium in Minneapolis, der Heimatstadt von Prince, zollte Timberlake außerdem dem im April 2016 gestorbenen Star Tribut. Der „Purple Rain“-Sänger erschien auf einer riesigen Leinwand in lila Licht getaucht.

Timberlake war bereits 2001 als Teil seiner ehemaligen Boygroup ‚N Sync aufgetreten, 2004 stad er dann mit der Sängerin Janet Jackson auf der Bühne.

2017 - Lady Gaga Foto: www.imago-images.de/Dave Shopland/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Beim 51. Super Bowl wurde es kurz politisch. Superstar Lady Gaga (bürgerlich Stefani Joanne Angelina Germanotta) lieferte eine Show der Extraklasse mit Songs wie „Pokerface“, „I was born this way“ und „Telephone“ ab und ließ sich einen Seitenhieb auf den damaligen US-Präsidenten Donald Trump nicht nehmen. In der NRG-Arena in Houston sangt gleich zu Beginn die amerikanische Freiheitshymne „This Land is Your Land“ und schob dann den Satz hinterher: „Eine Nation unter Gott – unteilbar durch Freiheit und Gerechtigkeit!“ Das richtete sich gegen das umstrittene Einreisedekret von Trump, das Flüchtlingen aus sieben Ländern die Einreise in die USA untersagt hatte.

Die New England Patriots um Superstar-Quarterback Tom Brady gewannen das NFL-Finale in Houston mit 34:28 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons.

Superstars beim Super Bowl

Der Super Bowl ist also jedes Jahr hochkarätig besetzt. Hier eine Übersicht der Stars, die ebenfalls auftraten:

2016: Coldplay / Special Guests: Beyonce und Bruno Mars

/ Special Guests: und 2015: Katy Perry / Special Guets: Lenny Kravit z und Missy Elliott

/ Special Guets: z und 2014: Bruno Mars / Special Guests: Red Hot Chili Peppers

/ Special Guests: 2013: Beyonce

2012: Madonna / Special Guests: LMFAO, Cirque du Solei l, Nicki Minaj, M.I.A. & Cee Lo Green

Super Bowl 2024

Der Super Bowl dürfte in diesem Jahr dank Taylor Swift völlig neue Sphären erreichen. Die Beziehung zwischen der Sängerin (34) und dem NFL-Profi Travis Kelce (34) bringt der NFL nämlich offenbar viele neue Fans ein. Er könne nicht leugnen, dass der „Taylor-Swift-Effekt“ die Einschaltquoten in die Höhe getrieben habe, sagte NFL-Boss Roger Goodell am Montag (Ortszeit) in Las Vegas. Genaue Zahlen nannte er wenige Tage vor der Entscheidung im stets pompös aufgezogenen Super Bowl aber nicht.

Während Popstar Swift am Sonntagabend (Ortszeit) für ihre Platte „Midnights“ ihren vierten Grammy in der Hauptkategorie Album des Jahres gewonnen hatte, will Football-Star Kelce am kommenden Sonntag (Ortszeit) mit seinen Kansas City Chiefs im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers triumphieren. Anpfiff ist um 18:30 Uhr Ortszeit, in Deutschland in der Nacht auf Montag um 00:30 Uhr. Das Medieninteresse ist immens, allein im Austragungsort Las Vegas werden über 6000 Pressevertreter aus 26 Ländern erwartet.

