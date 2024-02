Grammy Awards 2024: Der Gott des Rock ’n’ Roll ist eine Frau

1 Die Gewinnerinnen der Grammy-Nacht: Miley Cyrus, Billie Eilish, Taylor Swift Foto: AFP/Valerie Macon, AFP/Frederic J. Brown, dpa/Chris Pizzello

Taylor Swift ist kein Einzelfall. Bei der Grammy-Verleihung gehen alle wichtigen Preise an Frauen. Auch Miley Cyrus, Billie Eilish oder Victoria Monét zählen zu den Gewinnerinnen des Abends. Und dann gab es da noch die denkwürdigen Auftritte von Joni Mitchell und Annie Lennox.











Die alten weißen Männer müssen jetzt ganz stark sein. Denn spätestens seit Sonntagnacht verstehen sie die Welt nicht mehr: Da veröffentlichen die Rolling Stones endlich mal wieder einen richtigen Kracher. Da präsentieren sich Mick Jagger, Keith Richards und Co. in dem knurrigen Riffmonster „Angry“ endlich wieder in Bestform. Da wird das Lied verdientermaßen für einen Grammy als bester Rocksong nominiert – und dann wird der Preis in dieser Kategorie einfach an drei Frauen vergeben, die sich frech Boygenius nennen.