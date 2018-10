Stuttgarter Traditionsunternehmen Bäckerei Lang ist am Ende

Von Mathias Bury 24. Oktober 2018 - 16:20 Uhr

Am Dienstag meldete die Bäckerei Lang Insolvenz an, einen Tag später steht fest, das Traditionsunternehmen ist am Ende. Nun wird die Bäckereikette abgewickelt.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Erst am Mittwochmorgen hatte der Insolvenzverwalter seine Arbeit aufgenommen, am Nachmittag war klar: Die Traditionsbäckerei Lang ist am Ende. Alle Beschäftigten verlieren ihre Arbeit. Das Ringen um die Zukunft der Stuttgarter Traditionsbäckerei Lang ist zu Ende.

Mehr zum Thema

Nur wenige Stunden, nachdem der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmte Wolfgang Bilgery sich am Firmensitz in Freiberg am Neckar einen ersten Überblick über die Lage verschafft hatte, gab der Fachanwalt der renommierten Stuttgarter Kanzlei Grub, Brugger und Partner auch schon sein Urteil bekannt: „Der Betrieb wird stillgelegt. Es ist keine wirkliche Substanz mehr vorhanden.“

Alle Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Damit verlieren die bei den drei Betrieben noch verbliebenen 201 Mitarbeiter ihre Jobs. Diese bekämen nun für die Monate August, September und Oktober Insolvenzausfallgeld von der Arbeitsagentur, so Bilgery. Damit werden die teils seit August noch ausstehenden Bezüge der Beschäftigten beglichen. Ende des Monats, so Bilgery, werde das Insolvenzverfahren der Bäckerei eröffnet.