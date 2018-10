Insolvenz der Bäckerei Lang Mitarbeiterinnen schildern chaotische Verhältnisse

Von Siri Warrlich und Sandra Schumacher 23. Oktober 2018 - 17:32 Uhr

Jetzt ist es offiziell: Die Bäckereikette Lang ist insolvent. Indizien für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hatte es schon seit einiger Zeit gegeben. Wie zwei Verkäuferinnen den Niedergang erlebt haben.

Stuttgart - Güllü Öztürk kann nicht mehr schlafen. Sie macht sich Sorgen, ob sie morgen noch Arbeit hat. Seit 18 Jahren ist die 54-jährige bei der Bäckereikette Lang beschäftigt. Früher, als das Unternehmen noch Familie Lang gehörte, sei die Belegschaft stets über Veränderungen informiert worden, sagt Öztürk.

Doch dann kamen die Insolvenz und ein neuer Eigentümer. Der habe die Mitarbeiter in den letzten Monaten völlig im Dunkeln über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gelassen, sagt Öztürk, und sich kaum noch blicken lassen.

Öztürk und ihre Kollegin Roswitha Vest arbeiten in einer Lang-Filiale am Stuttgarter Rathaus. Wie hält man ohne Eier, Butter und Telefonanschluss den Betrieb in einer Bäckereifiliale aufrecht? Im Video berichten Vest und Öztürk von den Zuständen im Unternehmen während der vergangenen Wochen.