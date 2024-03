6 Enttäuschung bei den Kickers und Kapitän Kevin Dicklhuber. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Nach 16 ungeschlagenen Regionalligaspielen verlieren die Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt II mit 1:3. Bei der ersten Heimniederlage der Saison vor 6530 Zuschauern erwischen die Blauen einen gebrauchten Tag.











Nach der 0:1-Niederlage in der Vorrunde bei Eintracht Frankfurt II waren die Stuttgarter Kickers 16 Mal hintereinander in der Fußball-Regionalliga ungeschlagen geblieben. Am Samstag gab es gegen den gleichen Gegner wieder eine Niederlage – 1:3 (0:3) vor 6530 Zuschauern. „Wir haben verdient verloren. Frankfurt war sehr abgezockt und hat ein super Umschaltspiel gezeigt. Wir haben nicht gut verteidigt“, sagte Trainer Mustafa Ünal, der sich bei den Fans bedankte: „Die Zuschauer haben uns super unterstützt und trotz des Rückstands ein feines Gespür gezeigt.“