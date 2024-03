1 David Kammerbauer kam 2019 vom SSV Ulm 1846 nach Degerloch. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Er spielt schon seit 2019 bei den Stuttgarter Kickers und gehört zu den absoluten Dauerbrennern. Am Freitag im Spiel beim VfR Aalen fehlt David Kammerbauer gesperrt – der Linksverteidiger nimmt eine andere Rolle ein.











Link kopiert



Im Jahr 2019 kam David Kammerbauer vom SSV Ulm 1846 zu den Stuttgarter Kickers. Seitdem gehört der Linksverteidiger zu den unumstrittenen Stammspielern bei den Blauen. Auch in dieser Regionalligasaison stand der 27-Jährige in allen bisherigen 23 Partien in der Anfangsformation. An diesem Freitag (19 Uhr/Centus Arena) im württembergischen Derby beim VfR Aalen wird dies nicht der Fall sein. Kammerbauer fehlt gesperrt wegen seiner fünften Gelben Karte. „Das ist schon sehr ungewohnt für mich, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen“, sagt der Linksverteidiger.