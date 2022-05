1 Will sein Team zum nächsten Dreier führen: Kapitän Niko Blank. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen als Meister in die Regionalliga aufsteigen. Dazu müssen die Blauen gegen Oberachern gewinnen und auf einen Freiberger Patzer hoffen. Hier geht es zum Liveticker.















Link kopiert

Hochspannung in der Fußball-Oberliga: zwei Spieltage vor Schluss stehen die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg punktgleich an der Tabellenspitze. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses sind die Freiberger jedoch in der Pole-Position. Die Blauen müssen auf einen Ausrutscher hoffen und ihre eigenen Spiele gewinnen. Am heutigen Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal auf den SV Oberachern, der vergangene Woche den Südbaden-Pokal gewann.

SGV Freiberg trifft auf das Schlusslicht

Nach dem souveränen 3:0-Auswärtserfolg unter der Woche beim FC Nöttingen, will der Stuttgarter Oberligist nun zuhause nachlegen. Aufstiegskonkurrent Freiberg muss zur gleichen Zeit gegen den Tabellenletzten FV Lörrach-Brombach ran. Wie sich die Blauen gegen Oberachern schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Kommende Woche steht für die Kickers dann der letzte Spieltag an. Am Samstag reisen die Degerlocher nach Dorfmerkingen.