36 Von 1992 bis 1994 spielte Thomas Tuchel für die Stuttgarter Kickers, danach vier Jahre beim SSV Ulm 1846. Foto: Baumann/Pressefoto Baumann

Am Dienstag treffen die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Viertelfinale auf den SSV Ulm 1846. Zahlreiche Spieler waren in ihrer Karriere bei beiden Clubs unter Vertrag – doch auch Trainer und Sportliche Leiter reihen sich in die Liste ein. Ein Überblick











Es ist ein württembergisches Derby, es ist das Duell zweier Traditionsclubs mit gewachsener Fan-Kultur – und sowohl Regionalligist Stuttgarter Kickers als auch Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball kämpfen als Spitzenreiter in ihren jeweiligen Ligen um den Aufstieg. An diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion, 7300 Tickets sind weg) geht es aber im Viertelfinale um den Pokal des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Der Halbfinalgegner am 1. Mai (auswärts) steht mit Oberligist SG Sonnenhof Großaspach bereits fest.