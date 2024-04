Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers blickt nach dem 4:0 (1:0) gegen den Bahlinger SC voller Vorfreude auf das WFV-Pokal-Viertelfinalspiel am kommenden Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Drittligisten SSV Ulm 1846. Wir fassen die Stimmen der Beteiligten zusammen.

Mustafa Ünal (Kickers-Trainer): „Wir hatten vor der Pause viel Ballbesitz, aber keine klaren Chancen. Mit dem 1:0 kam die Sicherheit, dann haben wir gut über die Flügel gespielt und auch mehr Tiefe ins Spiel bekommen. Über die ganze Partie hinweg haben wir sehr konzentriert verteidigt. Das war unser viertes Spiel in 14 Tagen. Auch andere Teams haben englische Wochen, aber nicht alle gehen eine solch hohe Intensität wie wir. Ich freue mich auch für die Spieler, die reinkamen. Mit dem ersten Kontakt macht der eine das Tor, der andere die Vorlage. Besser kann es nicht laufen. Das Pokalmatch gegen Ulm wird nun ein heißes Spiel – egal, wer bei beiden Teams aufläuft.“

Lesen Sie auch

Axel Siefert (Trainer des Bahlinger SC): „Wir waren nicht in der Lage, die Intensität der Kickers aufzunehmen, die sukzessive zugenommen hat. Vielleicht haben wir uns von der überragenden Atmosphäre etwas anstecken lassen. Das sind unsere Spieler nicht so gewohnt. Wir können jedenfalls deutlich besser Fußball spielen. Nach der 1:0-Führung kam bei den Kickers die Selbstsicherheit. In der Summe waren sie gieriger, den letzten Schritt zu machen. Irgendwann sind wir dann überrannt worden.“

Marc Stein (Kickers-Sportdirektor): „Das war ein hochverdienter Sieg. Die Mannschaft war fokussiert und sehr gut eingestellt. Wir haben unsere Chancen effizient genutzt, homogen und gut verteidigt, nichts zugelassen. Nach der Pause haben die Wechsel richtig gut gezündet, wobei auch Niklas Antlitz bis zu seiner Auswechslung viel unterwegs war und viel fürs Team gearbeitet hat. Das war ein toller Fußballabend. Wir sind rundum zufrieden und gehen nun mit viel Selbstvertrauen ins das Bonusspiel gegen Ulm.“

Lukas Kiefer: „Das Spiel hat unseren Charakter gezeigt. Wir haben uns gegen einen tief stehenden Gegner reingearbeitet, gegen den es lange Zeit schwierig war, qualitativ gute Chancen zu erspielen. Nach dem 1:0 hat es klick gemacht. Jetzt freuen wir uns auf Ulm.“

David Kammerbauer: „Das war ein souveräner Sieg von uns. Es hat richtig Spaß gemacht in dieser Atmosphäre unter Flutlicht. Wir haben nach der Führung genau das gezeigt, was uns in der Vorrunde so stark gemacht hat.“

Daniel Kalajdzic:„Dieser dritte Sieg in Serie war brutal wichtig. So müssen wir weitermachen. Ich bin natürlich überglücklich über meine Tore. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was das für mich bedeutet.“

Roland Seitz (Trainer des SGV Freiberg): „Die Kickers hatten alles im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass etwas anbrennen könnte. Beim Bahlinger SC gibt es eine große Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen, zu Hause treten sie ganz anders, viel mutiger auf. Ich freue mich schon auf unser Gastspiel am vorletzten Spieltag am 11. Mai hier in Degerloch. Ich denke, da wird es für die Kickers auf jeden Fall noch um etwas gehen.“

Lukas Sonnenwald (BSC-Stürmer, früher VfB Stuttgart II): „Wir haben uns das natürlich alles ganz anders vorgestellt. Die Kickers sind vor allem im Spiel gegen den Ball einfach unfassbar gut. Wir werden unsere Punkte gegen den Abstieg gegen andere Gegner noch holen.“