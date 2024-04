1 Der Kickers-Spieler Marcel Schmidts (re., gegen Offenbachs Vincent Moreno Giesel) ist ein Verteidiger mit Drang nach vorne. Foto: Baumann/Julia Rahn

Marcel Schmidts fiebert den nächsten beiden Heimspielen der Stuttgarter Kickers gegen den Bahlinger SC und seinen Ex-Club SSV Ulm 1846 entgegen. Mit den Spatzen stieg der Verteidiger 2023 auf. Welche Parallelen sieht der 29-Jährige?











Link kopiert



Marcel Schmidts kann rechts wie links gut schießen. Auch beruflich vertraut der Verteidiger der Stuttgarter Kickers auf ein zweites Standbein: Er hat Infrastrukturmanagement studiert und arbeitet stundenweise bei der Stadt Göppingen in der Straßen- und Verkehrsplanung. Wohin der Weg mit den Kickers führt, ist vor dem Heimspiel des aktuellen Spitzenreiters der Fußball-Regionalliga an diesem Freitag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-Zehnten Bahlinger SC offen. Am liebsten natürlich zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die dritte Liga. So wie das der 29-Jährige am Ende der vergangenen Saison mit dem SSV Ulm 1846 Fußball geschafft hat.