Kickers-Trainer Mustafa Ünal will kein personelles Taktieren

1 Der offensive Mittelfeldspieler Sinan Tekerci steht im Pokalspiel wieder zur Verfügung und soll für die kreativen Momente sorgen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers gehen mit viel Vorfreude und ohne Druck ins WFV-Pokal-Viertelfinalspiel gegen den SSV Ulm 1846. Der Regionalliga-Spitzenreiter will gegen den Drittliga-Spitzenreiter aber keine Spieler mit Blick aufs Aufstiegsrennen schonen.











Mustafa Ünal sieht die Sache ganz pragmatisch: „Wer im Pokal weit kommen will, der muss die Doppelbelastung in Kauf nehmen.“ Der Trainer der Stuttgarter Kickers kennt dies aus den vergangenen zwei Jahren, als die Blauen jeweils das Endspiel erreichten. 2023 gegen die TSG Balingen (5:6 nach Elfmeterschießen) und 2022 gegen den SSV Ulm 1846 (5:4 nach Elfmeterschießen). Die Ulmer standen sogar von 2018 bis 2022 jedes Jahr im Finale. Nun treffen die beiden Clubs schon im Viertelfinale aufeinander. Für die Partie am Dienstag (19 Uhr) im Gazi-Stadion sind bereits 7700 Tickets verkauft.