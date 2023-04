1 Beim 1. FC Rielasingen-Arlen sollen für die Kickers wieder drei Punkte her. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers sind am Mittwochabend beim 1. FC Rielasingen-Arlen gefordert. Zuletzt kamen die Blauen nur zu einem 1:1-Unentschieden. Hier geht es zum Liveticker.









Wieder haben die Stuttgarter Kickers in der Oberliga zu Hause im eigenen Stadion Punkte liegen lassen. Nach der 0:1-Heimpleite gegen Hollenbach, folgte am Samstag ein 1:1-Unentschieden gegen den Offenburger FV. Besser läuft es dagegen weiter in der Fremde – zehn Siege in Serie konnten die Blauen dort einfahren. Ein weiterer soll nun am heutigen Mittwoch beim 1. FC Rielasingen-Arlen dazu kommen (Anpfiff 18.30 Uhr).

Mit einem Dreier könnten die Blauen, deren Vorsprung auf Verfolger Großaspach acht Punkte beträgt, einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. 18 Punkte sind noch zu vergeben. Die SG Sonnenhof Großaspach spielt derweil parallel beim 1. Göppinger SV.

Wie sich die Degerlocher beim 1. FC Rielasingen-Arlen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Samstag steht für die Blauen das nächste Spiel in der Oberliga an. Dann erwarten die Kickers im Gazi-Stadion Göppingen (Anpfiff 14 Uhr).