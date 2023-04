13 Kickers-Joker David Braig erzielt den 1:1-Ausgleich – zu mehr reicht es nicht. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach dem 0:1 gegen den FSV Hollenbach gelingt den Stuttgarter Kickers auch gegen den Offenburger FV vor 3660 Zuschauern im Gazi-Stadion nur ein 1:1. Sechs Spieltage vor Schluss verringert sich der Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach damit auf acht Punkte.









Es besteht wahrlich kein Grund zur Panik. Nach dem 1:1 (0:1) des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers gegen den Offenburger FV beträgt der Vorsprung auf Verfolger SG Sonnenhof Großaspach (2:1 gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen) sechs Spieltage vor Schluss immer noch acht Punkte, plus der um 49 Treffer besseren Tordifferenz. Entsprechend unaufgeregt äußerte sich nach den umkämpften 90 Minuten Trainer Mustafa Ünal: „Natürlich wollten wir mehr und sind mit dem Unentschieden nicht zufrieden, aber wir sind immer noch acht Punkte vorne. Mein Glaube an das Team ist riesengroß, das wir unser Ziel erreichen. Wir werden alles reinhauen.“

Braigs 17. Saisontor

Dennoch lässt sich nicht wegdiskutieren, dass die Kickers-Motor ins Stottern geraten ist, zumindest wenn es im Gazi-Stadion auf der Waldau um Tore und Punkt geht. Nach dem 0:1 am Gründonnerstag gegen den FSV Hollenbach, reichte es nun gegen einen weiteren Aufsteiger nicht zu einem Sieg.

Dabei waren die Kickers vor 3660 Zuschauern gut ins Spiel gekommen, doch sie spielten ihre Aktionen nicht sauber zu Ende. Der OFV nutzte dies und ging durch Dimitrios Tsolakis (32.) mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit verloren die Kickers den Faden. Nach der Pause gelang Joker David Braig mit seinem 17. Saisontor per Kopf das 1:1 (66.). Zu mehr reichte es nicht, obwohl der erstmals in diesem Jahr eingewechselte Markus Obernosterer in der Schlussviertelstunde frischen Wind brachte.

Insgesamt erwischten die Blauen als Mannschaft keinen guten Tag, immer wieder blieben sie an einem Abwehrbein des gut organisierten Teams von Trainer Sascha Ruf hängen. Besonders auffallend war die fehlende ordnende Hand und die zu geringe Entschlossenheit im Spiel der Kickers.

Mittwoch in Rielasingen

Weiter geht es bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Verfolger SG Sonnenhof Großaspach spielt zur gleichen Zeit beim 1. Göppinger SV, der am kommenden Samstag (14 Uhr) dann im Gazi-Stadion gastiert. Klar, dass die Blauen dann mit aller Macht nach zwei vergeblichen Anläufen wieder einen Heimsieg einfahren wollen.

Aufstellung Kickers

Otto – Polauke, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Campagna – Dicklhuber, Blank (75. Blank), Eroglu (46. Braig), Riehle (46. Berisha) – Loris Maier.

Restprogramm der Kickers

Oberliga

1. FC Rielasingen-Arlen – Kickers (26. April, 18.30 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Sport-Union Neckarsulm – Kickers 2:3, Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd 1:0, FV Rot-Weiß Weiler – FC Normannia Gmünd 1:0, VfR Aalen – TSG Balingen 0:1. Halbfinale: Türkspor Neu-Ulm – Stuttgarter Kickers, FV Rot-Weiß Weiler – TSG Balingen (beide Spiele 3. Mai/17.30 Uhr). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion.